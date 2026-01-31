РБ Лейпциг програв Майнцу, Баєр обіграв Айнтрахт у 20 турі Бундесліги
У суботу, 31 січня, низкою матчів продовжився 20-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.
Зокрема, Баєр обіграв Айнтрахт, який догравав зустріч у меншості, водночас Аугсбург вдома переграв Санкт-Паулі.
В інших поєдинках Вердер зіграв унічию з Боруссією Менхенгладбах, Гоффенгайм переміг Уніон Берлін, а РБ Лейпциг програв Майнцу.
Закриватиме ігровий вечір поєдинок, в якому Гамбург прийматиме Баварію.
Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга
20 тур, 31 січня
Айнтрахт Франкфурт – Баєр 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 26 Артур, 0:2 – 33 Тільман, 1:2 – 50 Кох, 1:3 – 90+3 Гарсія
Вилучення: 71 – Скірі (Айнтрахт Ф)
Аугсбург – Сант-Паулі 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 –32 Сінані (пен), 1:1 – 41 Грегорич, 2:1 – 59 Грегорич
Вердер – Боруссія М 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 61 Табакович, 1:1 – 90+4 Топп
Гоффенгайм – Уніон Берлін 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 42 Крамарич (пен), 2:0 – 45 Крамарич, 3:0 – 47 Лейте (аг), 3:1 – 68 Хедіра
РБ Лейпциг – Майнц 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 40 Гердер, 1:1 – 45+6 Амірі (пен), 1:2 – 49 Сілас
- 19:30 Гамбург – Баварія
Нагадаємо, у стартовому матчі туру Кельн на домашньому для себе стадіоні здобув мінімальну перемогу над Вольфсбургом.