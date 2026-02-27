Аугсбург переграв Кельн у стартовому матчі 24 туру Бундесліги
У п'ятницю, 27 лютого, відбувся стартовий матч 24 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26, у якому Аугсбург вдома переграв Кельн.
Зустріч завершилася з рахунком 2:0.
У першому таймі була зафіксована нічия, а на 10-й хвилині другої 45-ї хвилинки господарів вивів вперед Рібейру. Вже у компенсований арбітром час Моріс остаточно зняв всі питання щодо переможця.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
24 тур, 27 лютого
Аугсбург – Кельн 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 55 Рібейру, 2:0 – 90+5 Клод-Моріс
Нагадаємо, у заключних матчах попереднього туру Фрайбург переміг Боруссію Менхенгладбах, а Штутгарт врятувався від поразки Гайденгайму.