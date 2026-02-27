Аугсбург переграв Кельн у стартовому матчі 24 туру Бундесліги

У п'ятницю, 27 лютого, відбувся стартовий матч 24 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26, у якому Аугсбург вдома переграв Кельн.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

У першому таймі була зафіксована нічия, а на 10-й хвилині другої 45-ї хвилинки господарів вивів вперед Рібейру. Вже у компенсований арбітром час Моріс остаточно зняв всі питання щодо переможця.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

24 тур, 27 лютого

Аугсбург – Кельн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Рібейру, 2:0 – 90+5 Клод-Моріс

Нагадаємо, у заключних матчах попереднього туру Фрайбург переміг Боруссію Менхенгладбах, а Штутгарт врятувався від поразки Гайденгайму.