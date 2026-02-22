Фрайбург переміг Боруссію Менхенгладбах у 23 турі Бундесліги

У неділю, 22 лютого, трьома матчами завершився 23-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Програму ігрового дня відкрив поєдинок, в якому зустрічалися Фрайбург та Боруссія Менхенгладбах. "Бразильці з Брайсгау" реабілітувалися за поразку в минулому турі, обігравши "жеребців" з рахунком 2:1. У переможців голи забивали Гінтер та Матанович.

Також сьогодні відбудуться матчі Санкт-Паулі – Вердер та Гайденгайм – Штутгарт.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

23 тур, 22 лютого

Фрайбург – Боруссія М 2:1

Голи: 1:0 – 38 Гінтер, 2:0 – 74 Матанович, 2:1 – 85 Табакович

18:30 Санкт-Паулі – Вердер

20:30 Гайденгайм – Штутгарт

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у суботніх матчах 23 туру Бундесліги Баварія з дублем Кейна здолала Айнтрахт, Баєр зазнав поразки від Уніон Берліна.