Айнтрахт не зміг переграти Санкт-Паулі в 25 турі Бундесліги
У неділю, 8 березня, двома матчами завершиться програма 25 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.
Так, у першому поєдинку ігрового дня Санкт-Паулі вдома втримав нічию з Айнтрахтом. Команди взагалі не забили жодного голу, зігравши 0:0.
Далі відбудеться протистояння між Уніоном та Вердером.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
25 тур, 8 березня
Санкт-Паулі – Айнтрахт Франкфурт 0:0
- Уніон Берлін – Вердер
Нагадаємо, вчора, 7 березня, Боруссія Дортмунд переграла Кельн, а РБ Лейпциг на останніх хвилинах переміг Аугсбург.