Айнтрахт не зміг переграти Санкт-Паулі в 25 турі Бундесліги

Олексій Мурзак — 8 березня 2026, 19:25
У неділю, 8 березня, двома матчами завершиться програма 25 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Санкт-Паулі вдома втримав нічию з Айнтрахтом. Команди взагалі не забили жодного голу, зігравши 0:0.

Далі відбудеться протистояння між Уніоном та Вердером.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
25 тур, 8 березня

Санкт-Паулі – Айнтрахт Франкфурт 0:0

  • Уніон Берлін – Вердер

Нагадаємо, вчора, 7 березня, Боруссія Дортмунд переграла Кельн, а РБ Лейпциг на останніх хвилинах переміг Аугсбург.

