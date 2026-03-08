Айнтрахт не зміг переграти Санкт-Паулі в 25 турі Бундесліги

У неділю, 8 березня, двома матчами завершиться програма 25 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Санкт-Паулі вдома втримав нічию з Айнтрахтом. Команди взагалі не забили жодного голу, зігравши 0:0.

Далі відбудеться протистояння між Уніоном та Вердером.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

25 тур, 8 березня

Санкт-Паулі – Айнтрахт Франкфурт 0:0

Уніон Берлін – Вердер

Нагадаємо, вчора, 7 березня, Боруссія Дортмунд переграла Кельн, а РБ Лейпциг на останніх хвилинах переміг Аугсбург.