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Боруссія Дортмунд мінімально обіграла Санкт-Паулі у стартовому матчі 7 туру Бундесліги

Олег Дідух — 18 жовтня, 23:46
Боруссія Дортмунд мінімально обіграла Санкт-Паулі у стартовому матчі 7 туру Бундесліги

Сьомий тур німецької Бундесліги стартував у Дортмунді матчем між місцевою Боруссією та Санкт-Паулі. Господарі здобули непросту мінімальну перемогу над одним із аутсайдерів першості з рахунком 2:1.

Боруссія вийшла вперед під кінець першого тайму зусиллями Ремі Бенсебаїні. На 78-й хвилині Санкт-Паулі відігрався завдяки голу Еріка Сміта, проте команда Нурі Шахіна через 5 хвилин таки вирвала перемогу.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

7 тур, 18 жовтня

Боруссія Дортумнд – Санкт-Паулі – 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Бенсебаїні, 1:1 – 78 Сміт, 2:1 – 83 Гірассі

Боруссія завдяки цій перемозі набрала 13 очок і піднялася на четверте місце в турнірній таблиці Бундесліги. Санкт-Паулі залишається 16-м з 4 балами в активі.

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