Вердер у матчі з 6 голами переграв Вольфсбург у 7 турі Бундесліги
Сьогодні, 20 жовтня, двома матчами завершився 7 тур німецької Бундесліги.
У стартовому поєдинку дня Гольштайн Кіль поступився берлінському Уніону (0:2). У центральному матчі дня бременський Вердер на виїзді обіграв Вольфсбург (2:4).
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
7 тур, 20 жовтня
Гольштайн Кіль – Уніон Берлін 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 18 Кемлайн, 0:2 – 89 Роте
Вольфсбург – Вердер Бремен 2:4 (1:1)
Голи: 1:0 – 19 Томас, 1:1 – 45+5 Вайзер, 1:2 – 51 Агу, 1:3 – 67 Дукш, 1:4 – 72 Грюль, 2:4 – 79 Мегле
Напередодні Баєр здолав Айнтрахт, а Баварія завдяки хет-трику Гаррі Кейна розгромила Штутгарт.