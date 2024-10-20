Вердер у матчі з 6 голами переграв Вольфсбург у 7 турі Бундесліги

Сьогодні, 20 жовтня, двома матчами завершився 7 тур німецької Бундесліги.

У стартовому поєдинку дня Гольштайн Кіль поступився берлінському Уніону (0:2). У центральному матчі дня бременський Вердер на виїзді обіграв Вольфсбург (2:4).

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

7 тур, 20 жовтня

Гольштайн Кіль – Уніон Берлін 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Кемлайн, 0:2 – 89 Роте

Вольфсбург – Вердер Бремен 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 – 19 Томас, 1:1 – 45+5 Вайзер, 1:2 – 51 Агу, 1:3 – 67 Дукш, 1:4 – 72 Грюль, 2:4 – 79 Мегле

Напередодні Баєр здолав Айнтрахт, а Баварія завдяки хет-трику Гаррі Кейна розгромила Штутгарт.