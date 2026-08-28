Ютуб-канал Варді став офіційним транслятором Бундесліги

Ютуб-канал "Jamie Vardy's Having a Party", який належить іменитому англійському форварду Джеймі Варді, став офіційним транслятором німецької Бундесліги.

Про це повідомляє пресслужба Бундесліги.

Ютуб-канал отримав право транслювати 7 п'ятничних матчів Бундесліги сезону-2026/27 на території Великої Британії та Ірландії. Перший із них – матч-відкриття нового сезону між Баварією та Штутгартом, який відбудеться 29 серпня, початок – о 21:30 за київським часом.

Канал не лише транслюватиме матчі. Також Варді разом із запрошеними гостями випускатиме подкаст, в якому ділитиметься думками щодо перебігу подій у Бундеслізі.

Нападник поєднуватиме свою медіадіяльність із кар'єру гравця. 39-річний англієць перебуває в статусі вільного агента після сезону в італійському Кремонезе. Раніше повідомлялося, що він може продовжити кар'єру в Сан Паулу.