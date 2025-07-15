Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Епіцентр поступився Буковині у спарингу

Олександр Булава — 15 липня 2025, 21:21
Епіцентр поступився Буковині у спарингу
ФК Епіцентр

Сьогодні, 15 липня, у Кам’янці-Подільському відбувся товариський матч, у якому зіграли місцевий Епіцентр та чернівецька Буковина.

Зустріч завершилась перемогою гостей з рахунком 2:0.

Буковину у першому таймі вивів вперед Андрейчук, який вдало зіграв на добиванні після удару Бойчука. На старті другої половини гри Тищенко влучним ударом подвоїв перевагу чернівецького клубу.

Товариський матч
15 липня

Епіцентр – Буковина 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 12 Андрейчук, 0:2 – 54 Тищенко

Огляд матчу

Нагадаємо, напередодні Епіцентр визначився зі стадіоном на дебютний сезон в УПЛ.

Буковина Епіцентр Кам'янець-Подільський

Буковина

Буковина розгромила Металіст у контрольному матчі
Дахновський: Мені дуже боляче залишати Верес
Дахновський став гравцем Буковини
Вінгер Вереса близький до переходу в Буковину – джерело
Буковина – Ужгород: онлайн-трансляція товариського матчу

Останні новини