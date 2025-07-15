Епіцентр поступився Буковині у спарингу

Сьогодні, 15 липня, у Кам’янці-Подільському відбувся товариський матч, у якому зіграли місцевий Епіцентр та чернівецька Буковина.

Зустріч завершилась перемогою гостей з рахунком 2:0.

Буковину у першому таймі вивів вперед Андрейчук, який вдало зіграв на добиванні після удару Бойчука. На старті другої половини гри Тищенко влучним ударом подвоїв перевагу чернівецького клубу.

Товариський матч

15 липня

Епіцентр – Буковина 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 12 Андрейчук, 0:2 – 54 Тищенко

Огляд матчу

Нагадаємо, напередодні Епіцентр визначився зі стадіоном на дебютний сезон в УПЛ.