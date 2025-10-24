Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Перша ліга. Буковина обіграла ЮКСА

Олег Дідух — 24 жовтня 2025, 16:27
Перша ліга. Буковина обіграла ЮКСА

У п’ятницю, 24 жовтня, стартував 13 тур Першої ліги сезону-2025/26. Буковина вдома розгромила ЮКСА з рахунком 4:0 та закріпилась на першому місці в турнірній таблиці. Матч Чернігів – Металург Запоріжжя був перенесений на інший день через повітряну тривогу в Чернігівській області.

Чемпіонат України – Перша ліга
13 тур, 24 жовтня

Буковина – ЮКСА – 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 17 Підлепенець, 2:0 – 44 Кожушко, 2:1 – 56 Геррейро (з пенальті), 3:1 – 88 Андрейчук, 4:1 – 90+4 Анжрейчук

Також у п’ятницю, 24 жовтня, відбудеться ще один матч: Нива у Тернополі прийме хмельницьке Поділля. Початок цього поєдинку – о 16:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що перенесений матч 5 туру Чернігів – Лівий Берег відбудеться 12 листопада.

Буковина Нива Тернопіль Чемпіонат України, Перша ліга Поділля Чернігів ФК ЮКСА Металург Запоріжжя

Чемпіонат України, Перша ліга

Стало відомо, коли відбудеться перенесений матч Першої ліги між Черніговом та Лівим Берегом
ЮКСА у завершальному матчі 12 туру Першої ліги мінімально поступилась Лівому берегу
Інгулець переграв Вікторію, Чорноморець мінімально переграв Чернігів у 12 турі Першої ліги
Ворскла вдома поступилася Буковині, Металіст переграв Поділля в 12 турі Першої ліги
Вікторія розгромила Металург, Агробізнес здолав Фенікс-Маріуполь в 11 турі Першої ліги

Останні новини