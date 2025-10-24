Перша ліга. Буковина обіграла ЮКСА

У п’ятницю, 24 жовтня, стартував 13 тур Першої ліги сезону-2025/26. Буковина вдома розгромила ЮКСА з рахунком 4:0 та закріпилась на першому місці в турнірній таблиці. Матч Чернігів – Металург Запоріжжя був перенесений на інший день через повітряну тривогу в Чернігівській області.

Чемпіонат України – Перша ліга

13 тур, 24 жовтня

Буковина – ЮКСА – 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 17 Підлепенець, 2:0 – 44 Кожушко, 2:1 – 56 Геррейро (з пенальті), 3:1 – 88 Андрейчук, 4:1 – 90+4 Анжрейчук

Також у п’ятницю, 24 жовтня, відбудеться ще один матч: Нива у Тернополі прийме хмельницьке Поділля. Початок цього поєдинку – о 16:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що перенесений матч 5 туру Чернігів – Лівий Берег відбудеться 12 листопада.