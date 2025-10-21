Українська правда
Стало відомо, коли відбудеться перенесений матч Першої ліги між Черніговом та Лівим Берегом

Олексій Мурзак — 21 жовтня 2025, 18:12
ПФЛ

Адміністрація ПФЛ ухвалила рішення щодо поєдинку 5-го туру Першої ліги між Черніговом та Лівим Берегом, який не відбувся через тривалу повітряну тривогу в Чернігові.

Зустріч запланована на середу, 12 листопада. Початок – о 14:00.

За обопільною згодою клуби обмінялися домашніми матчами: гра першого кола відбудеться на стадіоні Лівого Берега, а у 20-му турі чемпіонату "тигри" прийматимуть суперника вже на "Чернігів-Арені".

У турнірній таблиці Першої ліги Лівий Берег перебуває на 4-й позиції, маючи в активі 22 бали. Водночас Чернігів йдем 13-м із 10-ма очками.

Нагадаємо, напередодні Чорноморець втратив бали у грі з Прикарпаттям, а Лівий берег здолав Ворсклу.

