Амбітний клуб Першої ліги цікавиться захисником Оболоні – ЗМІ

Буковина проявляє предметний інтерес до центрального захисника Оболоні Данила Карася.

Про це повідомляє Sport Arena.

28-річний захисник виступав раніше за дубль Динамо, Гірник-Спорт, Мінай, Агробізнес, а 2022 року перейшов до Оболоні. Чинний контракт Карася зі столичним клубом закінчується наприкінці червня.

У сезоні 2024/25 гравець провів 29 матчів за "пивоварів" у всіх турнірах, відзначившись одним голом.

Оболонь за підсумками сезону посіла 11 місце в УПЛ. Буковина завершила сезон у Першій лізі на сьомому місці Чемпіонської групи.

Раніше Оболонь оголосила про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди. Повідомлялося, що саме він має очолити Буковину з наступного сезону.