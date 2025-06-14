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Амбітний клуб Першої ліги цікавиться захисником Оболоні – ЗМІ

Олексій Мурзак — 14 червня 2025, 21:33
Амбітний клуб Першої ліги цікавиться захисником Оболоні – ЗМІ
Данило Карась
ФК Оболонь

Буковина проявляє предметний інтерес до центрального захисника Оболоні Данила Карася.

Про це повідомляє Sport Arena.

28-річний захисник виступав раніше за дубль Динамо, Гірник-Спорт, Мінай, Агробізнес, а 2022 року перейшов до Оболоні. Чинний контракт Карася зі столичним клубом закінчується наприкінці червня.

У сезоні 2024/25 гравець провів 29 матчів за "пивоварів" у всіх турнірах, відзначившись одним голом.

Оболонь за підсумками сезону посіла 11 місце в УПЛ. Буковина завершила сезон у Першій лізі на сьомому місці Чемпіонської групи.

Раніше Оболонь оголосила про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди. Повідомлялося, що саме він має очолити Буковину з наступного сезону.

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