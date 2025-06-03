Наставник Оболоні зацікавив клуб Першої ліги
Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко може очолити клуб першої ліги Буковину.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Найбільш предметний інтерес до 49-річного фахівця наразі виявляє не Олександрія, а Буковина, яка ставить перед собою амбітні цілі підвищення до елітного дивізіону.
У 2024-му Шищенко посів п’яте місце з Поліссям, вперше вивівши цю команду до єврокубків, проте був замінений на Імада Ашура. У вересні він очолив Оболонь, з якою посів 12-те місце за підсумками чемпіонату України.
Його контракт з "пивоварами" розрахований до літа 2027 року.
Буковина за підсумками сезону завершила чемпіона Першої ліги на 7-й позиції.