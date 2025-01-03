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Буковина розірвала контракти з трьома гравцями

Олексій Мурзак — 3 січня 2025, 14:56
Буковина розірвала контракти з трьома гравцями
Григорій Чурілов
ФК Буковина

Клуб Першої ліги України Буковина припинив співпрацю з трьома футболістами.

Пресслужба команди повідомила, що розірвання контрактів відбулося за обопільною згодою сторін.

"За обопільною згодою сторін ми вже припинили співпрацю з Віталієм Фарасеєнком, Іваном Будняком та Давронбеком Азізовим.

Що стосується потенційних новачків, то наразі ми ще ні з ким із футболістів не розпочали переговори щодо спільної співпраці", – повідомив виконувач обов'язків головного тренера "жовто-чорних" Григорій Чурілов.

21-річний півзахисник Фарасеєнко в цьому сезоні провів 3 матчі (89 хвилин); 25-річний вінгер Будняк зіграв у 5 зустрічах нинішньої кампанії (204 хвилини), а 24-річний захисник Азізов взяв участь у 6 іграх (433 хвилини).

У листопаді чернівецький клуб припинив співпрацю з головним тренером Валерієм Кривенцовим. Контракт розірвали за обопільною згодою сторін.

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