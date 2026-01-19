Українська правда
Олександр Булава — 19 січня 2026, 17:55
Буковина оголосила про трансфер Ільїна

Буковина оголосила про перехід півзахисника Олега Ільїна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

28-річний гравець підписав 1,5-річний контракт. Перехід відбувся на правах вільного агента. Фінансові деталі не розголошуються.

Останнім клубом гравця була Оболонь, яку він залишив у січні. У поточному сезоні він зіграє 11 матчів та віддав 2 результативні передачі. Також він виступав за Колос, з яким здобув путівку до УПЛ.

Буковина наразі лідирує в чемпіонаті, набравши 48 очок за 18 турів, не зазнавши ще жодної поразки.

Раніше чернівецький колектив дізнався суперника у 1/4 фіналу Кубку України.

