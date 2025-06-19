Група гравців Оболоні може перебратися в Буковину – джерело

Оболонь перед початком нового сезону може не дорахуватися кількох футболістів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, вслід за тренерським штабом (Сергій Шищенко, Микола Гибалюк, Артем Кичак) в Буковині з'явиться група гравців київського клубу, які незабаром стануть вільними агентами.

"Найближчим часом у Чернівцях мають оголосити про підписання захисників Данила Карася та Петра Стасюка, опорного півзахисника Вадима Вітенчука, а також атакувального хавбека Віталія Груші", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Оболонь запланувала 9 контрольних матчів в межах першого навчально-тренувального збору, який стартує 28 червня.

Нагадаємо, раніше київський клуб оголосив про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди.

Напередодні "пивовари" підписали півзахисника Руслана Черненка.