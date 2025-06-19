Група гравців Оболоні може перебратися в Буковину – джерело
Данило Карась
ФК Оболонь
Оболонь перед початком нового сезону може не дорахуватися кількох футболістів.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, вслід за тренерським штабом (Сергій Шищенко, Микола Гибалюк, Артем Кичак) в Буковині з'явиться група гравців київського клубу, які незабаром стануть вільними агентами.
"Найближчим часом у Чернівцях мають оголосити про підписання захисників Данила Карася та Петра Стасюка, опорного півзахисника Вадима Вітенчука, а також атакувального хавбека Віталія Груші", – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Оболонь запланувала 9 контрольних матчів в межах першого навчально-тренувального збору, який стартує 28 червня.
Нагадаємо, раніше київський клуб оголосив про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди.
Напередодні "пивовари" підписали півзахисника Руслана Черненка.