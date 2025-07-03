Колишній хавбек Карпат потрапив до сфери інтересів Буковини

Буковина цікавиться колишнім півзахисником Карпат Євгеном Підлепенцем.

Про це повідомляє Sport Arena.

Хавбек приєднався до львівської команди влітку 2023 року. За два роки у складі "левів" Підлепенець зіграв 49 матчів, забив вісім м’ячів і оформив десять асистів. 1-го липня сторони припинили співпрацю і гравець став вільним агентом.

Раніше Буковина підписала чотирьох гравців, які раніше виступали за Оболонь. Також клуб підсилився колишнім голкіпером Карпат та ЛНЗ.

Як відомо, клуб очолив колишній тренер Оболоні Сергій Шищенко, котрий вже представив свій тренерський штаб.