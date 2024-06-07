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Букмекери назвали фаворита матчу Польща — Україна

Максим Салівон — 7 червня, 11:05
Букмекери назвали фаворита матчу Польща — Україна

Збірна Польщі має трохи більше шансів на перемогу у грі проти України в межах товариського матчу.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

Перемога Польщі - 2,58;

Нічия - 3,40;

Перемога України - 3,10.

Найбільш імовірним рахунком основного часу вважають звитягу господарів з різницею в один гол (1:0), або ж нічию з нулями на табло.

Пряма трансляція гри — на медіасервісі MEGOGO.

Також на нашому сайті буде доступний текстовий онлайн.

Матч Польща – Україна відбудеться у п'ятницю, 7 червня, на стадіоні "Народовий" у Варшаві (Польща). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра буде другою з трьох підготовчих зустрічей збірної України до Євро-2024 — континентальна першість пройде з 14 червня по 14 липня.

Нагадаємо, в першому контрольному матчі Україна зіграла внічию з Німеччиною.

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