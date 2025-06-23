Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Перша перемога Хабі Алонсо: відеоогляд матчу Реал – Пачука на клубному ЧС

Володимир Максименко — 23 червня 2025, 00:36
Перша перемога Хабі Алонсо: відеоогляд матчу Реал – Пачука на клубному ЧС
Реал Мадрид

Мадридський Реал здобув дебютну перемогу з Хабі Алонсо на чолі клубу, перегравши мексиканську Пачуку.

"Вершковим" не завадило навіть видалення Рауля Асенсіо на сьомій хвилині за зрив виходу віч-на-віч Рондона з Куртуа.

Відеоогляд матчі Реал – Пачука

Клубний чемпіонат світу
2 тур, 22 червня
Група H

Реал – Пачука 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Беллінгем, 35, 2:0 – Гюлер, 43, 3:0 – Вальверде, 70, 3:1 – Монтіель, 80

Видалення: Рауль Асенсіо, 7 (пряма червона)

Завдяки цій перемозі Реал вийшов на перше місце у своєму квартеті, з якого його можуть посунути Зальцбург або Аль-Хіляль у разі перемоги одного з колективів в очному протистоянні.

Напередодні повідомлялось, що у матчі третього туру проти Зальцбурга в основному складі має шанс з'явитись Андрій Лунін.

ВІДЕООГЛЯД відеоогляд матчів Клубний чемпіонат світу Реал Мадрид Хабі Алонсо Пачука

Реал Мадрид

Ранішнє видалення Асенсіо не завадило Реалу впевнено перемогти Пачуку
Гюлер хоче залишитися в Реалі
Лунін може вийти в основі Реала на матч проти РБ Зальцбург
Лунін потрапив у заявку Реала на матч проти Пачуки в межах КЧС-2025
Мбаппе пропустить наступний матч Реала на клубному чемпіонаті світу

Останні новини