Перша перемога Хабі Алонсо: відеоогляд матчу Реал – Пачука на клубному ЧС

Мадридський Реал здобув дебютну перемогу з Хабі Алонсо на чолі клубу, перегравши мексиканську Пачуку.

"Вершковим" не завадило навіть видалення Рауля Асенсіо на сьомій хвилині за зрив виходу віч-на-віч Рондона з Куртуа.

Відеоогляд матчі Реал – Пачука

Клубний чемпіонат світу

2 тур, 22 червня

Група H

Реал – Пачука 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Беллінгем, 35, 2:0 – Гюлер, 43, 3:0 – Вальверде, 70, 3:1 – Монтіель, 80

Видалення: Рауль Асенсіо, 7 (пряма червона)

Завдяки цій перемозі Реал вийшов на перше місце у своєму квартеті, з якого його можуть посунути Зальцбург або Аль-Хіляль у разі перемоги одного з колективів в очному протистоянні.

Напередодні повідомлялось, що у матчі третього туру проти Зальцбурга в основному складі має шанс з'явитись Андрій Лунін.