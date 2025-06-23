Перша перемога Хабі Алонсо: відеоогляд матчу Реал – Пачука на клубному ЧС
Реал Мадрид
Мадридський Реал здобув дебютну перемогу з Хабі Алонсо на чолі клубу, перегравши мексиканську Пачуку.
"Вершковим" не завадило навіть видалення Рауля Асенсіо на сьомій хвилині за зрив виходу віч-на-віч Рондона з Куртуа.
Відеоогляд матчі Реал – Пачука
Клубний чемпіонат світу
2 тур, 22 червня
Група H
Реал – Пачука 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Беллінгем, 35, 2:0 – Гюлер, 43, 3:0 – Вальверде, 70, 3:1 – Монтіель, 80
Видалення: Рауль Асенсіо, 7 (пряма червона)
Завдяки цій перемозі Реал вийшов на перше місце у своєму квартеті, з якого його можуть посунути Зальцбург або Аль-Хіляль у разі перемоги одного з колективів в очному протистоянні.
Напередодні повідомлялось, що у матчі третього туру проти Зальцбурга в основному складі має шанс з'явитись Андрій Лунін.