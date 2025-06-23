Ранішнє видалення Асенсіо не завадило Реалу впевнено перемогти Пачуку

Завершився матч другого туру клубного чемпіонату світу між мадридським Реалом та Пачукою.

"Вершкові" святкували перемогу з рахунком 3:1.

Зустріч розпочалась із видалення Рауля Асенсіо, який усіма можливими способами намагався завадити Рондону вийти віч-на-віч з Куртуа.

Мадридський клуб зміг витримати тиск у перші 30 хвилин, а згодом почав забивати у ворота мексиканців. Ще до перерви у воротах Морено відзначились Беллінгем та Гюлер.

Пачука завдала 24 удари по воротах Тібо Куртуа, яких виявилось недостатньо для того, щоб зачепитись бодай за нічию.

Клубний чемпіонат світу

2 тур, 22 червня

Група H

Реал – Пачука 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Беллінгем, 35, 2:0 – Гюлер, 43, 3:0 – Вальверде, 70, 3:1 – Монтіель, 80

Standings provided by Sofascore

Завдяки цій перемозі Реал вийшов на перше місце у своєму квартеті, з якого його можуть посунути Зальцбург або Аль-Хіляль у разі перемоги одного з колективів в очному протистоянні.

Напередодні повідомлялось, що у матчі третього туру проти Зальцбурга в основному складі має шанс з'явитись Андрій Лунін.