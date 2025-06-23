Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Ранішнє видалення Асенсіо не завадило Реалу впевнено перемогти Пачуку

Володимир Максименко — 23 червня 2025, 00:05
Ранішнє видалення Асенсіо не завадило Реалу впевнено перемогти Пачуку
ФК Реал

Завершився матч другого туру клубного чемпіонату світу між мадридським Реалом та Пачукою.

"Вершкові" святкували перемогу з рахунком 3:1.

Зустріч розпочалась із видалення Рауля Асенсіо, який усіма можливими способами намагався завадити Рондону вийти віч-на-віч з Куртуа.

Мадридський клуб зміг витримати тиск у перші 30 хвилин, а згодом почав забивати у ворота мексиканців. Ще до перерви у воротах Морено відзначились Беллінгем та Гюлер.

Пачука завдала 24 удари по воротах Тібо Куртуа, яких виявилось недостатньо для того, щоб зачепитись бодай за нічию.

Клубний чемпіонат світу
2 тур, 22 червня
Група H

Реал – Пачука 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Беллінгем, 35, 2:0 – Гюлер, 43, 3:0 – Вальверде, 70, 3:1 – Монтіель, 80

Standings provided by Sofascore

Завдяки цій перемозі Реал вийшов на перше місце у своєму квартеті, з якого його можуть посунути Зальцбург або Аль-Хіляль у разі перемоги одного з колективів в очному протистоянні.

Напередодні повідомлялось, що у матчі третього туру проти Зальцбурга в основному складі має шанс з'явитись Андрій Лунін.

Клубний чемпіонат світу Реал Мадрид Пачука

Пачука

Ювентус декласував Аль-Айн у першому турі клубного чемпіонату світу
Неймар може перейти у мексиканський клуб
Перес: Важко зрівнятись з минулим сезоном, але Реал і далі боротиметься за трофеї
Реал Луніна – володар Міжконтинентального кубка-2024
Беллінгем: Тиск – це привілей, критику треба сприймати як професіонал

Останні новини