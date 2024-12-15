Визначився суперник Реалу у фіналі Міжконтинентального кубку

У фінальному поєдинку Міжконтинентального кубка зустрінуться іспанський Реал (переможець Ліги чемпіонів-2023/24) та мексиканська Пачука (переможець Кубка чемпіонів КОНКАКАФ-2024).

Таке протистояння сформувалось після перемоги Пачуки у півфіналі турніру над єгипетським Аль-Ахлі в серії післяматчевих пенальті – 6:5. В основний час матчу суперники не змогли визначити хто з них сильніше – 0:0.

Нагадаємо, мадридський Реал автоматично потрапив у фінал кубку, а іншу путівку між собою розіграли п’ять клубів: Аль-Айн (ОАЕ), Окленд Сіті (Нова Зеландія), Аль-Ахлі (Єгипет), Ботафого (Бразилія) та Пачука (Мексика).

Фінал запланований на 18 грудня. Початок – о 19:00 за київським часом.

Раніше з’явилась інформація, що участь французької зірки Реалу Кіліана Мбаппе у фінальному поєдинку під питанням. Нападник вже пропустив останній матч в межах іспанської Прімери проти Райо Вальєкано (3:3).