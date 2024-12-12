Реал підтвердив травму Мбаппе

Реал підтвердив факт отримання Кіліаном Мбаппе травми у матчі шостого туру Ліги чемпіонів проти Аталанти (перемога 3:2).

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

За їхньою інформацією, у нападника травма стегна лівої ноги. Терміни відновлення не називаються.

За інформацією Relevo, травма Мбаппе не серйозна. Він точно пропустить найближчий матч Реала у Ла Лізі проти Райо Вальєкано (субота, 14 грудня).

Також під питанням участь 25-річного нападника збірної Франції у матчі за Міжконтинентальний кубок (18 грудня). Повернення француза в гру очікується 22 грудня у матчі Ла Ліги проти Севільї.

Нагадаємо, поточний сезон для Мбаппе є першим у складі Реала. На його рахунку 12 голів і 2 асисти у 22 матчах у всіх турнірах.

Раніше стало відомо, що шведська прокуратура закрила справу проти француза щодо зґвалтування.