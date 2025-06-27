Реал розгромив Зальцбург, Аль-Хіляль переграв Пачуку в заключних матчах групового етапу КЧС

У ніч з 26 на 27 червня відбулися останні матчі заключного, третього туру клубного чемпіонату світу-2025.

У межах поєдинків групи H визначилися останні 2 учасники плейоф турніру. Мадридський Реал здобув розгромну перемогу над Зальцбургом, а саудівський Аль-Хіляль виявився сильнішим за мексиканську Пачуку.

"Вершкові" в підсумку завоювали перше місце у квартеті, заробивши 7 очок, Аль-Хіляль двічі зіграв унічию, то ж має 5 залікових балів у активі.

Клубний чемпіонат світу-2025

27 червня, 3 тур, Група H

Аль-Хіляль – Пачука 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Аль-Давсарі, 2:0 – 90+5 Леонардо

Зальцбург – Реал Мадрид 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 40 Вінісіус, 0:2 – 45+3 Вальверде, 0:3 – 84

Клубний чемпіонат світу, Група H

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Напередодні Вінісіус Жуніор прокоментував чутки про своє ставлення до мадридського Реала.