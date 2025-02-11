Лідери атаки Арсенала відновив фізичні вправи після травми
Букайо Сака
Арсенал Лондон
Лідер лондонського Арсенала Букайо Сака почав виконувати фізичні вправи після травми в матчі проти Крістал Пелас.
Про це повідомляє пресслужба "канонірів".
Сам футболіст планує бути готовий вийти на поле вже 4-5 березня, коли відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Букайо Сака записав на свій рахунок 9 голів та 13 результативних передач у 24 матчах Арсенала цього сезону.
Зазначимо, що окрім 23-річного вінгера в лазареті лондонців знаходяться Такехіро Томясу, Бен Вайт, Габіель Жезус та Габріель Мартінеллі.
Раніше стало відомо про перехід флангового захисника "канонірів" до Селтіка.