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Лідери атаки Арсенала відновив фізичні вправи після травми

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 16:03
Лідери атаки Арсенала відновив фізичні вправи після травми
Букайо Сака
Арсенал Лондон

Лідер лондонського Арсенала Букайо Сака почав виконувати фізичні вправи після травми в матчі проти Крістал Пелас.

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

Сам футболіст планує бути готовий вийти на поле вже 4-5 березня, коли відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Букайо Сака записав на свій рахунок 9 голів та 13 результативних передач у 24 матчах Арсенала цього сезону.

Зазначимо, що окрім 23-річного вінгера в лазареті лондонців знаходяться Такехіро Томясу, Бен Вайт, Габіель Жезус та Габріель Мартінеллі.

Раніше стало відомо про перехід флангового захисника "канонірів" до Селтіка.

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