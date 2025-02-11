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Селтік оголосив про майбутній перехід конкурента Зінченка

Станіслав Лисак — 11 лютого 2025, 09:19
Кіран Тірні
Кіран Тірні
Getty Images

Лівий захисник Арсенала Кіран Тірні перейде в шотландський Селтік улітку 2025 року.

Про це повідомила пресслужба "кельтів".

Гравець, контракт якого завершиться через пів року, підписав попередній контракт з Селтіком, який стане чинним 1 липня 2025-го.

Зазначимо, що Кіран Тірні є вихованцем "біло-зелених". У 2019 році лівий оборонець перейшов до Арсенала за 27 млн євро, однак закріпитися в складі лондонців йому не вдалося.

Попередній сезон Тірні провів у оренді в Реал Сосьєдаді, а в нинішньому сезоні шотландець провів лише 108 хвилин на полі в п'яти матчах в усіх турнірах.

27-річний футболіст програв конкуренцію трьом іншим лівим захисниками команди: українцю Олександру Зінченку, італійському новачку команди Ріккардо Калафіорі та вихованцю "канонірів" Майлзу Льюїсу-Скеллі.

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко також може покинути Арсенал. Попри те, що в більшості європейських чемпіонатів зимове трансферне вікно завершилося, на українця претендує Фенербахче та Галатасарай, які можуть підписати гравця до 11 лютого.

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