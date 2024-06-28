Буффон: Швейцарія — жорстка команда, їх дуже важко перемогти

Легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон вважає Швейцарію жорсткою командою, яку дуже важко перемогти.

Його слова передає УЄФА.

"Швейцарія — жорстка команда. Їх дійсно дуже важко перемогти. Та іноді вони мають проблеми з перемогою. Це одна з тих команд, де якщо ви граєте на 7/10 або 7,5/10, ви виграєте. Якщо ви граєте на 6,5/10, ви граєте внічию. Якщо ви граєте на 6/10 або нижче, ви програєте.

Італія не має секретів для Швейцарії, тому що у них є кілька гравців у Серії А, і ми грали з ними кілька разів за останні кілька років. Це буде нова можливість зіграти з ними. І, сподіваюся, все піде так, як ми, італійці, сподіваємося", — сказав колишній гравець.

Збірна Італії зіграє проти Швейцарії в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу. Поєдинок відбудеться у суботу, 29 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, італійці посіли другу сходинку в групі B з 4 балами в активі. Вони перемогли Албанію, зіграли внічию з Хорватією та мінімально поступилися Іспанії.