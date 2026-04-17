Скрипник: Програли команді, яка була "голодна" після двох поразок

Олександр Булава — 17 квітня 2026, 18:54
Скрипник: Програли команді, яка була голодна після двох поразок
Віктор Скрипник
Зоря

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник відреагував на поразку від Динамо (1:3) у 24 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Програли команді, яка була "голодна" після двох поразок. Це не жах, але неприємно.

В перерві казав хлопцям, що перший тайм був більш-менш. Шукали шанси попереду, забили гол. На жаль, пропустили також.

Треба було в другому таймі терпіти. Спрацювало й підсилення Динамо. Є ті, хто в нас зіграв на своєму рівні, а є ті, хто може краще...В цілому, все по грі", – розповів Скрипник.

Зоря з 32 очками в активі йде восьмою в турнірній таблиці чемпіонату. Наступний матч команда зіграє 23 квітня проти Шахтаря.

Чемпіонат України, УПЛ Віктор Скрипник Зоря Луганськ

Чемпіонат України, УПЛ

