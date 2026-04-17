Скрипник: Програли команді, яка була "голодна" після двох поразок
Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник відреагував на поразку від Динамо (1:3) у 24 турі чемпіонату України.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Програли команді, яка була "голодна" після двох поразок. Це не жах, але неприємно.
В перерві казав хлопцям, що перший тайм був більш-менш. Шукали шанси попереду, забили гол. На жаль, пропустили також.
Треба було в другому таймі терпіти. Спрацювало й підсилення Динамо. Є ті, хто в нас зіграв на своєму рівні, а є ті, хто може краще...В цілому, все по грі", – розповів Скрипник.
Зоря з 32 очками в активі йде восьмою в турнірній таблиці чемпіонату. Наступний матч команда зіграє 23 квітня проти Шахтаря.