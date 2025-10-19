Треба розбиратись, – Костишин оцінив поразку Колоса від ЛНЗ

Головний тренер Колоса Руслан Костишин висловився про мінімальну поразку команди від ЛНЗ в матчі 9-го туру чемпіонату України.

Слова фахівця передає УПЛ ТБ.

"Треба розбиратись. Зараз я не знаю із чим пов'язана криза. Ми не можемо забити гол, зникла впевненість, футболісти починають перейматись та хвилюватись. Це психологія.

На полі мою настанову гравці виконали, але хотілося б бути більш переконливими в атаці. Прикро, що не було контргри, але грали ми правильно.

Віддати простір ЛНЗ було сплановано, враховуючи те, як їхні нападники грали проти Шахтаря. Треба працювати, бо зараз ми у відверто кризовому стані", – розповів Костишин.

Завдяки цій перемозі ЛНЗ піднявся на четверте місце у турнірній таблиці, обійшовши Полісся – 17 очок. Колос залишився на сьомій позиції, набравши 14 залікових балів.

Напередодні Динамо та Шахтар у матчах 9-го туру синхронно втратили очки, зігравши внічию із Зорею та Поліссям відповідно.