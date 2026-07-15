Сандерленд підписав захисника збірної Бельгії

Правий захисник французького Лілля та збірної Бельгії Тома Меньє став гравцем Сандерленда.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт із 34-річним ветераном розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року. Меньє перейшов у Сандерленд на правах вільного агента, термін дії його угоди з Ліллем сплив наприкінці червня поточного року.

Кольори французького клубу Меньє захищав протягом останніх двох сезонів. До цього виступав за Віртон, Брюгге, ПСЖ, Боруссію Дортмунд і Трабзонспор.

Провів 83 матчі та забив 10 голів за збірну Бельгії, у складі якої брав участь у чемпіонаті світу 2026 рок, де тричі з'явився на полі.

Раніше півзахисник Сандерленда Граніт Джака відмовився переходити в Челсі.