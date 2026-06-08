"Останній танець", як то кажуть: 39-річний Жиру прокоментував продовження контракту з Ліллем

39-річний французький нападник Олів'є Жиру прокоментував підписання нового контракту з Ліллем, зазначивши, що це, можливо, буде для нього останній сезон в якості професійного футболіста.

Його слова наводить пресслужба "догів".

"Як цілі? Виступити краще, ніж цього сезону – звісно, з огляду на той ігровий час, який мені надасть тренер. Потрібно буде бути максимально ефективним для команди у співвідношенні ігрового часу та забитих голів. Я не говорю про те, що буде потім, тому що для мене це вже просто бонус. Я не люблю заглядати наперед, але, найімовірніше, це буде мій останній сезон. "Останній танець", як то кажуть, – сказав Жиру.

Нагадаємо, Жиру виступає за Лілль з літа-2025, коли достроково залишив Лос-Анджелес.

У сезоні-2025/26 він загалом зіграв за клуб 44 матчі, у яких забив 11 голів та віддав один асист.

До цього досвідчений гравець грав за Арсенал, Челсі, Мілан, Монпельє та Гренобль.

Також на рахунку нападника 137 матчів за збірну Франції, в яких він забив 57 м'ячів. З "триколорними" Жиру вигравав чемпіонат світу 2018 року.

Напередодні "Чемпіон" анонсував групу смерті на ЧС-2026, у якій виступить збірна Франції.