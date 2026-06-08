Лілль продовжив контракт 39-річним Жиру

39-річний французький нападник Олів'є Жиру підписав новий контракт з Ліллем.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Нова угода форварда з "догами" розрахована до літа 2027 року, тоді як минула була чинною до 30 червня літа цього року.

Нагадаємо, Жиру виступає за Лілль з літа-2025, коли достроково залишив Лос-Анджелес.

У сезоні-2025/26 він загалом зіграв за клуб 44 матчі, у яких забив 11 голів та віддав один асист.

До цього досвідчений гравець грав за Арсенал, Челсі, Мілан, Монпельє та Гренобль.

Також на рахунку нападника 137 матчів за збірну Франції, в яких він забив 57 м'ячів. З "триколорними" Жиру вигравав чемпіонат світу 2018 року.

Напередодні повідомлялося, що Ренн продовжив контракт з найкращим бомбардиром Ліги 1 сезону-2025/26.