Мец несподівано відібрав очки у Лілля в 21 турі Ліги 1
Лобова зустріч Мец – Лілль відкрила програму 21 туру французької Ліги 1 сезону-2025/26.
Перша половина матчу могла закінчитись мінімальною перемогою господарів, якби гол захисника Альфа Туре був забитий не з офсайду.
У другому таймі команди голів також не забивали.
Мец – Лілль 0:0 (0:0)
Після цієї мирової Лілль набрав вже 33 бали та йде п'ятим (зона виходу у Лігу Європи). Натомість Мец із 13 очками продовжує замикати турнірну таблиці французької першості.
Інші матчі туру відбудуться 7-8 лютого.
У цьому турі український уболівальник футболу не побачить дебют Романа Яремчука за Ліон. Український форвард доєднається до команди лише наступного тижня.