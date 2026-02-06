Українська правда
Мец несподівано відібрав очки у Лілля в 21 турі Ліги 1

Софія Кулай — 6 лютого 2026, 23:51
Мец – Лілль
Ліга 1

Лобова зустріч Мец – Лілль відкрила програму 21 туру французької Ліги 1 сезону-2025/26.

Перша половина матчу могла закінчитись мінімальною перемогою господарів, якби гол захисника Альфа Туре був забитий не з офсайду.

У другому таймі команди голів також не забивали.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
21 тур, 6 лютого

Мец – Лілль 0:0 (0:0)

Після цієї мирової Лілль набрав вже 33 бали та йде п'ятим (зона виходу у Лігу Європи). Натомість Мец із 13 очками продовжує замикати турнірну таблиці французької першості.

Інші матчі туру відбудуться 7-8 лютого.

У цьому турі український уболівальник футболу не побачить дебют Романа Яремчука за Ліон. Український форвард доєднається до команди лише наступного тижня.

