Брюгге вперше з 2003 року завдав п'ять ударів по воротах суперника за перші 10 хвилин матчу

22 жовтня відбувається матч 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів, в я кому Мілан приймає Брюгге.

Як передає статистичний портал Opta, за перші 10 хвилин гри футболісти бельгійського клубу здійснили п'ять ударів по воротах суперника, що стало найкращим показником команди у матчах ЛЧ з 2003 року.

9 грудня 2003 року у матчі Брюгге – Аякс, який завершився 2:1, бельгійці завдали 6 ударів по воротах нідерландської команди у перші 10 хвилин гри.

5 - @ClubBrugge attempted five shots in the opening ten minutes against Milan tonight, their most in the first ten minutes of play of a @ChampionsLeague match since 9 December 2003 (6 against Ajax). Enthusiastic. pic.twitter.com/6YGPoJOivO — OptaJohan (@OptaJohan) October 22, 2024

Наразі гості з Бельгії поступаються з рахунком 1:3. Брюгге залишився у меншості на 40-й хвилині гри, півзахисник Рафаел Оньєдіка отримав пряму червону картку.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, Шахтар завітає в гості до лондонського Арсенала, за який виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, (слідкуйте за текстовою трансляцією на Чемпіоні).