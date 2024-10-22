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Брюгге вперше з 2003 року завдав п'ять ударів по воротах суперника за перші 10 хвилин матчу

Олексій Мурзак — 22 жовтня, 21:27
Брюгге вперше з 2003 року завдав п'ять ударів по воротах суперника за перші 10 хвилин матчу
Opta

22 жовтня відбувається матч 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів, в я кому Мілан приймає Брюгге.

Як передає статистичний портал Opta, за перші 10 хвилин гри футболісти бельгійського клубу здійснили п'ять ударів по воротах суперника, що стало найкращим показником команди у матчах ЛЧ з 2003 року.

9 грудня 2003 року у матчі Брюгге – Аякс, який завершився 2:1, бельгійці завдали 6 ударів по воротах нідерландської команди у перші 10 хвилин гри.

Наразі гості з Бельгії поступаються з рахунком 1:3. Брюгге залишився у меншості на 40-й хвилині гри, півзахисник Рафаел Оньєдіка отримав пряму червону картку.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, Шахтар завітає в гості до лондонського Арсенала, за який виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, (слідкуйте за текстовою трансляцією на Чемпіоні).

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