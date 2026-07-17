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Арсенал узгодив трансфер вінгера Брюгге

Олег Дідух — 17 липня 2026, 14:30
Арсенал узгодив трансфер вінгера Брюгге
Хрістос Цоліс
Getty Images

Вінгер бельгійського Брюгге та збірної Греції Хрістос Цоліс продовжить кар'єру в лондонському Арсеналі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, трансфер уже узгоджено, Брюгге дав дозвіл на проходження Цолісом медогляду в Арсеналі. Сума трансферу складе 40 мільйонів євро. Сам Цоліс хотів перейти лише в Арсенал і відмовив ряду інших клубів, які ним цікавилися.

24-річний грек виступає за Брюгге з літа 2024 року, коли бельгійці віддали за нього Фортуні (Дюссельдорф) 6,5 мільйона євро. У минулому сезоні на його рахунку 22 голи та 29 асистів у 52 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Арсенал на 4-5 місяців втратив свого основного центрального захисника Вільяма Саліба.

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