Бразильський нападник Карпат встановив рекорд у чемпіонаті України

Бразильський форвард львівських Карпат Бруніньйо встановив рекорд серед усіх легіонерів Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Бруніньйо у матчі з Чорноморцем (4:0) оформив найшвидший хет-трик в історії серед легіонерів, для цього йому знадобилось 9 хвилин.

Нагадаємо, бразилець наприкінці першого тайму реалізував два пенальті, а по перерві красивим ударом відзначився втретє.

Попередній рекорд, який належав грузину Михайлу Поцхверії, поляку Мацею Ковальчику та бразильцю Матеусу, Бруніньйо перевершив на 4 хвилини.

Карпати наразі йдуть шостими та відстають від зони єврокубків на 5 очок. У наступному турі львівський клуб 7 квітня зіграє проти Полісся.