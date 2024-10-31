Бруней відправить на гру проти Росії непрофесійних футболістів з команди Королівських збройних сил

Збірна Брунею відправить на товариський матч проти Росії не професійних футболістів з команди MS ABDB, яка належить до Королівських збройних сил Брунею.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ми відправимо в Росію другу команду. Більшість футболістів основної збірної не зможуть приїхати. Вони будуть у відпустці. У них для цього є лише єдиний період – три тижні в листопаді, тому що передсезонні збори починаються в грудні. Більшість футболістів другої збірної – з команди MS ABDB, яка належить до Королівських збройних сил Брунею, але від армії тут одна лише назва, вони не вестимуть бойових дій.

Майже всі футболісти не є професіоналами. Тобто в них є основна робота, а після 16:30, вони тренуються у складі своїх клубів. Наразі проводиться відбір гравців для поїздки в Росію. У суботу дедлайн щодо надсилання прізвищ футболістів", – повідомили ЗМІ у Футбольній асоціації Брунею.

Поєдинок між цими командами має відбутися 19 листопада у Краснодарі. А 15 листопада росіяни зіграють із Сирією у Волгограді. Збірна Брунею посідає 183 місце в рейтингу ФІФА.

Після початку повномасштабного вторгнення російські збірні були виключені з усіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА. Тож команда може задовольнятися лише товариськими поєдинками. Загалом у 2024 році росіяни зіграли лише 3 спаринги. Їхніми суперниками були збірні Білорусі, Сербії та В'єтнаму. Раніше від матчів з Росією відмовилися Таджикистан та Пакистан.

Нагадаємо, раніше президент УЄФА Александер Чеферін висловився про можливість повернення молодіжних збірних Росії до турнірів під егідою УЄФА.