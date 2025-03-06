Український футболіст продовжив контракт з європейським клубом
Ракув оголосив про продовження співпраці з українським хавбеком Владиславом Кочергіним.
Про це польський клуб повідомив на своєму сайті.
За інформацією джерела, сторони підписали нову угоду, за якою 28-річний українець виступатиме за колектив з Ченстохови до червня 2026 року.
Владислав Кочергін приєднався до Ракува у березні 2022 року, перейшовши на правах вільного агента з луганської Зорі.
За три роки у складі Ракува футболіст провів 122 матчі, у яких відзначився 25 голами та 11 асистами. У сезоні-2021/22 він допоміг команді виграти Кубок Польщі, а в сезоні-2022/23 – національний Суперкубок та перший в історії клубу чемпіонський титул.
Нагадаємо, що сьогодні Динамо підписало контракт з колишнім гравцем бельгійського Стандарда. Він має замінити Олександра Тимчика, який пропустить багато часу через травму.