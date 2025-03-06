Динамо оголосило про підписання Лучкевича
Динамо оформило свій перший трансфер другої частини нинішнього сезону, підписавши контракт з Валерієм Лучкевичем.
Про цей перехід "біло-сині" оголосили на своєму сайті.
Сторони підписали короткострокову угоду, яка розрахована до кінця сезону-2024/25. 29-річний правий захисник приєднався до киян на правах вільного агента. Його останнім клубом був Колос.
Валерій Лучкевич – вихованець запорізького Металурга. В ранньому віці українець перейшов до сиситеми Дніпра, за який дебютував в УПЛ 10 серпня 2014 року.
У січні 2017 року Лучкевича придбав бельгійський Стандард за 1,2 мільйона євро. Через два роки його орендувала Олександрія, яка згодом викупила контракт футболіста за 250 тисяч. Далі в його кар'єрі були Дніпро-1 та Колос.
На рахунку Валерія також безліч матчів за збірні України разних вікових категорій, але за національну команду він так і не дебютував. В межах УПЛ Лучкевич провів 148 матчів, у яких відзначився 12 голами.
Нагадаємо, що раніше Динамо провело матч 20 туру чемпіонату України, в якому команда Олександра Шовковського гостювала в ЛНЗ.