Динамо оголосило про підписання Лучкевича

Динамо оформило свій перший трансфер другої частини нинішнього сезону, підписавши контракт з Валерієм Лучкевичем.

Про цей перехід "біло-сині" оголосили на своєму сайті.

Сторони підписали короткострокову угоду, яка розрахована до кінця сезону-2024/25. 29-річний правий захисник приєднався до киян на правах вільного агента. Його останнім клубом був Колос.

📣 Валерій Лучкевич – гравець «Динамо» Київ!



🔷 ФК «Динамо» Київ уклав угоду з 29-річним півзахисником. Контракт із гравцем, який мав статус вільного агенту, діятиме до завершення сезону 2024/25.



⛳️ Лучкевич найчастіше грає на позиції правого захисника або півзахисника. pic.twitter.com/zybwZDWViG — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 6, 2025

Валерій Лучкевич – вихованець запорізького Металурга. В ранньому віці українець перейшов до сиситеми Дніпра, за який дебютував в УПЛ 10 серпня 2014 року.

У січні 2017 року Лучкевича придбав бельгійський Стандард за 1,2 мільйона євро. Через два роки його орендувала Олександрія, яка згодом викупила контракт футболіста за 250 тисяч. Далі в його кар'єрі були Дніпро-1 та Колос.

На рахунку Валерія також безліч матчів за збірні України разних вікових категорій, але за національну команду він так і не дебютував. В межах УПЛ Лучкевич провів 148 матчів, у яких відзначився 12 голами.

Нагадаємо, що раніше Динамо провело матч 20 туру чемпіонату України, в якому команда Олександра Шовковського гостювала в ЛНЗ.