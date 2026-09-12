Асист Кочергіна допоміг Ракуву здолати Мотор у 8-му турі Екстракляси: відома оцінка українця

Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін відзначився асистом у матчі проти люблінського Мотора в межах 8-го туру польської Екстракляси.

Зустріч завершилася із рахунком 2:1.

Гра розпочалася для колективу українця досить важко. Вже на 34-й хвилині Лукошек розписався у воротах "червоно-синіх". Відновити паритет вдалося Макуху на останніх хвилинах першого тайму. Команди пішли до роздягальні за нічийного рахунку.

Утім, вже в екваторі другої половини зустрічі колишній хавбек Дніпра виконав чудовий навіс у карний майданчик суперників, який успішно замкнув Макух та оформив дубль.

Зауважимо, що Кочергін розпочав цей матч на лаві запасних. Він вийшов на поле на 61-й хвилині, замінивши Кароля Струського.

Статистичний портал Sofascore оцінив дії українця в цьому матчі у 7.2 бала. За даними ресурсу, він виконав у цій зустрічі 5 успішних передач з 10, 2 вдалих кроси та створив одну гольову нагоду.

Окрім того, хавбек заробив жовту картку через фол на 81-й хвилині.

Чемпіонат Польщі – Екстракляса

8-й тур, 11 вересня

Ракув – Мотор Люблін 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 34 Лукошек, 1:1 – 42 Макух, 2:1 – 77 Макух.

Нагадаємо, що Кочергін доєднався до Ракува у березні 2022 року, перейшовши із луганської Зорі. З того часу провів у клубі 149 матчів, у яких відзначився 25 голами та 14 асистами.

Напередодні Кочергін продовжив контакт із польським колективом. Нова угода розрахована до літа 2027 року.