Кочергін залишився без тренера: Ракув звільнив тренера через місяць після призначення

Польський Ракув, у складі якого виступає українець Владислав Кочергін, оголосив про звільнення Томаша Кочмарека з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба колективу.

У клубі подякували фахівцю за співпрацю та побажали успіхів у кар'єрі. Кочмарек, своєю чергою, висловив сподівання на успіхі Ракува в сезоні-2026/27.

42-річний тренер очолив Ракув у вересні цього року і за цей час команда зіграла п'ять матчів, два з яких виграла і зазнала трьох поразок.

Владислав Кочергін цього сезону 14 разів з'явився на полі в усіх турнірах, в яких зміг віддати дві результативні передачі.

Навесні цього року українець підписав новий контракт з польським клубом.