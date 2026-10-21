Кочергін отримав нового головного тренера у Ракуві

Ракув оголосив про повернення Давіда Шварги на посаду головного тренера.

Про це повідомила пресслужба польського клубу.

Контракт польського фахівця розрахований до завершення сезону-2027/28 із можливістю продовження.

Шварга вже очолював першу команду з Ченстохови у сезоні-2023/24. Тепер він повертається до клубу, який у жовтні припинив співпрацю з Томашем Качмареком.

Нагадаємо, у складі Ракува виступає український півзахисник Владислав Кочергін. Він грає за польський клуб із 2022 року.

Цього сезону він 14 разів з'явився на полі в усіх турнірах, в яких зміг віддати дві результативні передачі. Навесні цього року українець підписав новий контракт з командою.