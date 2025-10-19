Ланс обіграв Париж, Тулуза розгромила Мец, Лілль здолав Нант у 8 турі Ліги 1

У неділю, 19 жовтня, низкою матчів продовжився 8 тур французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Зокрема, Ланс вдома переграв Париж, Лор'ян зіграв результативну нічию із Брестом, Ренн розійшовся миром із Осером, а Тулуза розгромила Мец.

Закривали ігровий день Нант та Лілль. Перемогу з рахунком 2:0 здобули "доги".

Чемпіонат Франції – Ліга 1

8 тур, 19 жовтня

Ланс – Париж 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 17 Едуар, 1:1 – 27 Ле-Мелу, 2:1 – 64 Байду

Лор'ян – Брест 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 2 Ле Брі, 1:1 – 34 Діна, 1:2 – 44 Макенго (аг), 2:2 – 55 Куассі, 2:3 – 86 Дель Кастільйо, 3:3 – 89 Сумано

Ренн – Осер 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 9 Намасо, 1:1 – 18 Емболо, 2:1 – 56 Фофана, 2:2 – 72 Сінайоко (пен)

Тулуза – Мец 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Магрі, 2:0 – 8 Деннум (пен), 3:0 – 79 Гбоо, 4:0 – 84 Крессвелл

Вилучення: 45+2 – Сане (Мец, пряма червона)

Нант – Лілль 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 8 Гаральдссон, 0:2 – 89 Хамза

Напередодні ПСЖ Іллі Забарного вдома врятувався від поразки Страсбуру. Поєдинок завершився з рахунком 3:3. Українець отримав посередню оцінку за зіграний матч.