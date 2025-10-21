Ярмолюк дізнався оцінку за зіграний матч проти Вест Гема в межах 8 туру АПЛ

Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк отримав пристойну оцінку за зіграний матч проти Вест Гема в межах 8 туру англійської Прем'єр-ліги.

Півзахисник вийшов у стартовому складі та провів повний матч, а статистичний портал SofaScore оцінив його виступ у 7,5 балів.

Єгор виконав 5 вдалих обведень з 10, зробив 77 дотиків до м'яча та віддав 87% точних передач, 4 ключових паси та 1 передачу перед результативною.

Напередодні авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів англійської Прем'єр-ліги. Зокрема, український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк подорожчав на 5 мільйонів євро і тепер оцінюється в 20 млн.