Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ярмолюк дізнався оцінку за зіграний матч проти Вест Гема в межах 8 туру АПЛ

Олексій Мурзак — 21 жовтня 2025, 00:45
Ярмолюк дізнався оцінку за зіграний матч проти Вест Гема в межах 8 туру АПЛ
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк отримав пристойну оцінку за зіграний матч проти Вест Гема в межах 8 туру англійської Прем'єр-ліги.

Півзахисник вийшов у стартовому складі та провів повний матч, а статистичний портал SofaScore оцінив його виступ у 7,5 балів.

Єгор виконав 5 вдалих обведень з 10, зробив 77 дотиків до м'яча та віддав 87% точних передач, 4 ключових паси та 1 передачу перед результативною. 

Напередодні авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів англійської Прем'єр-ліги. Зокрема, український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк подорожчав на 5 мільйонів євро і тепер оцінюється в 20 млн.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Вест Гем Єгор Ярмолюк

Чемпіонат Англії, АПЛ

Ярмолюк допоміг Брентфорду перемогти Вест Гем у заключному матчі 8 туру АПЛ
Не мій проєкт, – Клопп розповів, чому відмовився очолити Манчестер Юнайтед
Магвайр приніс МЮ перемогу над Ліверпулем, Тоттенгем вдома програв Астон Віллі у 8 турі АПЛ
Аморім розповів, за рахунок чого Манчестер Юнайтед планує перемагати в матчах
Колишній тренер збірної Італії може очолити Ноттінгем Зінченка

Останні новини