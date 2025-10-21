Ярмолюк допоміг Брентфорду перемогти Вест Гем у заключному матчі 8 туру АПЛ

У понеділок, 20 жовтня, відбувся заключний матч 8 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Брентфорд Єгора Ярмолюка на виїзді переграв Вест Гем.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Сам український гравець "бджіл" вийшов у стартовому складі та провів весь поєдинок.

Завдяки цій перемозі Брентфорд піднявся на 13 позицію в турнірній таблиці, маючи в активі 10 очок.

Чемпіонат Англії – АПЛ

8 тур, 20 жовтня

Вест Гем – Брентфорд 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Тьяго, 0:2 – 90+5 Єнсен

Турнірна таблиця АПЛ сезону-2025/26

Standings provided by Sofascore

У неділю, 19 жовтня, відбулися два матчі 8 туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26.