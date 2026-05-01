Колишній вінгер Ліверпуля закликав зберегти вихованця клубу
Колишній вінгер Ліверпуля Джермейн Пеннант закликав керівництво клубу переглянути свою позицію щодо можливого трансферу півзахисника Кертіса Джонса, попри наміри футболіста змінити клуб влітку.
Про це повідомляє TEAMtalk.
25-річний вихованець "червоних" планує залишити команду задля отримання стабільної ігрової практики на центральній позиції . Цього сезону Джонс продемонстрував неабияку універсальність під керівництвом Арне Слота, зігравши у 45 матчах на позиціях центрального хавбека, правого захисника та лівого вінгера.
Наразі інтерес до гравця проявляють Астон Вілла та Тоттенгем, причому бірмінгемський клуб уже готує конкретну пропозицію щодо трансферу.
Колишній вінгер мерсисайдців Джермейн Пеннант у ефірі talkSPORT наголосив на необхідності збереження футболіста у складі.
"Ви можете поставити його будь-де в півзахисті чи на позицію правого захисника. Він місцевий хлопець, він знає та любить клуб, і він також може допомогти багатьом гравцям зрозуміти певні речі. Зрештою, в останніх кількох іграх він був феноменальним – одним із найкращих гравців. Тож ми повинні запропонувати йому контракт, бо цей склад команди скорочується. Багато ключових гравців йдуть, тому потрібно зберегти основу, бо ми й так уже втратили Александер-Арнольда Трента".
Журналіст Фабріціо Романо підтвердив відсутність домовленостей про нову угоду, хоча чинний контракт гравця розрахований до червня 2027 року. Ліверпуль готовий розглянути варіант продажу півзахисника за суму від 40 до 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
Джерела TEAMtalk також вказують на ймовірність одночасного відходу Джонса та Алексіса Мак Аллістера, що змушує клуб шукати посилення в середину поля.
Потенційним наступником Джонса в Ліверпулі називають Адама Вортона з Крістал Пелес. Лондонський клуб оцінює свого таланта у рекордні для себе 70 мільйонів фунтів.
Кертіс Джонс – вихованець Ліверпуля. Дебютував у 2019-му, став наймолодшим капітаном в історії клубу (19 років). З командою виграв АПЛ, Кубок Англії та Кубок ліги. У поточному сезоні в 45 іграх він забив 2 голи й має 3 асисти.
