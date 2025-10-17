Українська правда
Ярмолюк суттєво подорожчав, Миколенко та Зінченко втратили у ціні: Transfermarkt оновив вартість гравців АПЛ

Олексій Мурзак — 17 жовтня 2025, 19:38
Віталій Миколенко
Getty Images

Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема, український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк подорожчав на 5 мільйонів євро і тепер оцінюється в 20 млн.

Водночас захисник Евертона Віталій Миколеннко подешевшав на 3 мільйони євро і тепер оцінюється у 25 млн.

Також втратив у ціні універсал Ноттінгем Форест Олександр Зінченко, який тепер замість 20 мільйонів коштує 18.

Вартість українських гравців АПЛ за версією Transfermarkt

  1. Віталій Миколенко (Евертон) – 25 млн євро (-3 млн)
  2. Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 20 млн (+5 млн)
  3. Олександр Зінченко (Ноттінгем Форест) – 18 млн (-2 млн)

Раніше портал оновив вартість гравців італійської Серії А та Серії В, іспанської Ла Ліги та французької Ліги 1, де також виступає низка представників України.

Чемпіонат Англії, АПЛ Олександр Зінченко Віталій Миколенко Футбольні трансфери Єгор Ярмолюк

