Ярмолюк суттєво подорожчав, Миколенко та Зінченко втратили у ціні: Transfermarkt оновив вартість гравців АПЛ
Віталій Миколенко
Getty Images
Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів англійської Прем'єр-ліги.
Зокрема, український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк подорожчав на 5 мільйонів євро і тепер оцінюється в 20 млн.
Водночас захисник Евертона Віталій Миколеннко подешевшав на 3 мільйони євро і тепер оцінюється у 25 млн.
Також втратив у ціні універсал Ноттінгем Форест Олександр Зінченко, який тепер замість 20 мільйонів коштує 18.
Вартість українських гравців АПЛ за версією Transfermarkt
- Віталій Миколенко (Евертон) – 25 млн євро (-3 млн)
- Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 20 млн (+5 млн)
- Олександр Зінченко (Ноттінгем Форест) – 18 млн (-2 млн)
Раніше портал оновив вартість гравців італійської Серії А та Серії В, іспанської Ла Ліги та французької Ліги 1, де також виступає низка представників України.