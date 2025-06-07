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Розслідування дня: журналіст підрахував, скільки жуйок з'їв Анчелотті у першому матчі збірної Бразилії

Богдан Войченко — 7 червня 2025, 11:12
Globo
Розслідування дня: журналіст підрахував, скільки жуйок з'їв Анчелотті у першому матчі збірної Бразилії

Напередодні у межах південноамериканської кваліфікації до ЧС-2026 збірна Бразилії під керівництвом італійця Карло Анчелотті зіграла свій перший матч, і одразу розчарувала.

Нічия з Еквадором (0:0), відсутність яскравої гри та повна беземоційність на полі змусили журналістів шукати хоч щось цікаве. І вони знайшли.

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Репортер Globo, зізнавшись, що заснув би від такої гри, зробив хітову деталь і підрахував, скільки жувальних гумок пережував Анчелотті за матч. Вийшло дев’ять. Шість у першому таймі, три у другому.

І хоча це звучить смішно, але така дрібниця стала найвиразнішою подією вечора для фанатів "селесао". Такий початок від легендарного тренера, якого бразильці зустрічали з великою надією, не те, що очікували.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті оцінив свій дебютний матч на чолі збірної Бразилії. 

Карло Анчелотті Збірна Бразилії з футболу