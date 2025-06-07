Розслідування дня: журналіст підрахував, скільки жуйок з'їв Анчелотті у першому матчі збірної Бразилії

Напередодні у межах південноамериканської кваліфікації до ЧС-2026 збірна Бразилії під керівництвом італійця Карло Анчелотті зіграла свій перший матч, і одразу розчарувала.

Нічия з Еквадором (0:0), відсутність яскравої гри та повна беземоційність на полі змусили журналістів шукати хоч щось цікаве. І вони знайшли.

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Репортер Globo, зізнавшись, що заснув би від такої гри, зробив хітову деталь і підрахував, скільки жувальних гумок пережував Анчелотті за матч. Вийшло дев’ять. Шість – у першому таймі, три – у другому.

Matéria do “Globo Esporte” sobre quantos chicletes Carlo Ancelotti mascou no jogo contra o Equador.



📷: Divulgação pic.twitter.com/O19hirqzp1 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 6, 2025

І хоча це звучить смішно, але така дрібниця стала найвиразнішою подією вечора для фанатів "селесао". Такий початок від легендарного тренера, якого бразильці зустрічали з великою надією, – не те, що очікували.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті оцінив свій дебютний матч на чолі збірної Бразилії.