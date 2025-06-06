Син Анчелотті може очолити аутсайдера Сегунди, який не грав у Ла Лізі 7 років

Син легендарного Карло Анчелотті Давіде претендує на посаду головного тренера Депортіво Ла-Корунья.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі ведуться переговори між керівництвом та фахівцем. Цього сезону Депортіво посіло 15 місце в Сегунді, другому по силі чемпіонаті Іспанії. У Ла Лізі клуб виступав востаннє в сезоні-2017/2018.

Окрім Депортіво італійським тренером цікавиться швейцарський Базель.

#DeportivoLaCoruna have opened talks to try to sign Davide #Ancelotti as new coach. #FCBasel have also shown interest in the young italian coach. #transfers https://t.co/E05VNC16pH — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 6, 2025

Нагадаємо, що Давіде Анчелотті був тривалий час помічником свого батька Карло, який змінив мадридський Реал на збірну Бразилії. Перший матч "селесао" під керівництвом італійця зіграли внічию з Еквадором.