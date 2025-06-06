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Син Анчелотті може очолити аутсайдера Сегунди, який не грав у Ла Лізі 7 років

Станіслав Лисак — 6 червня 2025, 08:23
Давіде Анчелотті
Давіде Анчелотті
Getty Images

Син легендарного Карло Анчелотті Давіде претендує на посаду головного тренера Депортіво Ла-Корунья.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі ведуться переговори між керівництвом та фахівцем. Цього сезону Депортіво посіло 15 місце в Сегунді, другому по силі чемпіонаті Іспанії. У Ла Лізі клуб виступав востаннє в сезоні-2017/2018.

Окрім Депортіво італійським тренером цікавиться швейцарський Базель.

Нагадаємо, що Давіде Анчелотті був тривалий час помічником свого батька Карло, який змінив мадридський Реал на збірну Бразилії. Перший матч "селесао" під керівництвом італійця зіграли внічию з Еквадором.

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