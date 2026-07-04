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Карпати підписали перспективного голкіпера

Олексій Мурзак — 4 липня 2026, 19:56
Карпати підписали перспективного голкіпера
Богдан Семешко
ФК Карпати

Карпати підписали 17-річного голкіпера Богдана Семешка.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

Деталі угоди не розкриваються.

Богдан розпочав займатися футболом у луцькій ДЮСШ-2. Згодом виступав за ДАФ Дніпро та ДЮСШ Волинь. Влітку 2025-го голкіпер перейшов до закарпатського Мункача.

Семешко – воротар юнацької збірної України U-17, за яку він провів 1 матч.

Напередодні Карпати оголосили про підписання іспанського хавбека, який виступав за Барселону.

Нагадаємо, наприкінці червня атакувальний півзахисник "левів" Бруніньйо перейшов до розташування ізраїльського Маккабі Хайфа.

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