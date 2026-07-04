Карпати підписали перспективного голкіпера
Богдан Семешко
ФК Карпати
Карпати підписали 17-річного голкіпера Богдана Семешка.
Про це повідомила пресслужба львівського клубу.
Деталі угоди не розкриваються.
Богдан розпочав займатися футболом у луцькій ДЮСШ-2. Згодом виступав за ДАФ Дніпро та ДЮСШ Волинь. Влітку 2025-го голкіпер перейшов до закарпатського Мункача.
Семешко – воротар юнацької збірної України U-17, за яку він провів 1 матч.
Напередодні Карпати оголосили про підписання іспанського хавбека, який виступав за Барселону.
Нагадаємо, наприкінці червня атакувальний півзахисник "левів" Бруніньйо перейшов до розташування ізраїльського Маккабі Хайфа.