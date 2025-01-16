Неймар може стати суперником Мессі в МЛС

Бразильський вінгер Аль-Хіляля Неймар веде переговори з трьома клубами МЛС, включаючи Чикаго Файр.

Про це повідомляє видання ESPN.

Також за інформацією джерела, на гравця не претендує Інтер Маямі, за який виступають колишні партнери бразильця по Барселоні, Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серджіо Бускетс, Жорді Альба, та який очолює ексгравець каталонців Хав'єр Маскерано. Це пов'язано з обмеженнями МЛС щодо реєстрації футболістів.

Контракт бразильця з Аль-Хілялем діє до літа 2025 року, сторони не зацікавлені у продовженні угоди.

Повідомлялося, що ситуацією намагатимуться скористатися Інтер Маямі та Сантос. Нещодавно сам гравець заявив про зацікавленість відродити тріо з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом, які наразі виступають за американський клуб.

Через травми нападник у поточному сезоні провів лише 2 матчі за Аль-Хіляль, сумарно відігравши лише 42 хвилини. Результативними діями не відзначився.

Раніше Неймар відповів на питання, чи планує він зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.