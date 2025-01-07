Я довіряю нашій команді: Неймар відповів, чи планує він зіграти на ЧС- 2026

Вінгер Аль-Хіляля та збірної Бразилії Неймар заявив, що він планує виступити на майбутньому чемпіонаті світу 2026 року, який пройде в США, Канаді та Мексиці.

Слова 32-річного бразильця наводить Фабріціо Романо.

"Звичайно, я планую бути там! Я впевнений у цьому. Я постараюся зробити все можливе, щоб виграти з Бразилією. Я хочу бути там, я довіряю нашій команді", – сказав Неймар.

Нагадаємо, що Неймар пропустив останні шість ігор своєї команди через пошкодження підколінного сухожилля.

Футболіст травмувався у своєму другому матчів після повернення на поле. До цього він пропустив рік через розрив хрестоподібник зв'язок коліна та меніска.

За півтора роки в Аль-Хілялі Неймар взяв участь у семи іграх, в яких він записав на свій рахунок один гол та три результативні передачі.